Аномальная осень. Тепло до +23 градусов идет в Алтайский край

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В среду температура по краю и в его столице перевалит за +20 градусов, а потом начнет постепенно холодать и пойдут дожди

11 октября в Алтайском крае потеплеет до +23 градусов, сообщается в прогнозе регионального Гидрометцентра .

10 октября в среднем по краю будет от +17 до +22 градусов и без осадков, а на следующий день воздух прогреется до +18…+23, но местами может пройти небольшой дождь. Также ожидается юго-западный ветер силой 5–10 м/с, местами порывы достигнут 16 м/с.

12 октября температура пойдет вниз. В ночь будет +6…+11 градусов, днем +12…+17 и на большей части края небольшие, местами умеренные дожди. Сила и направление ветра не изменятся.

В Барнауле 10 и 11 октября ночью будет в пределах +7…+11 градусов, в дневные часы до +22, без осадков. 12 октября температура опустится днем до +12…+14 градусов и пройдет небольшой дождь.

Напомним, тепло идет на Алтай от антициклона, который находится вблизи Байкала . Синоптики называют эту осень аномальной – в Сибири стоит температура на 8 градусов выше климатической нормы.

горняк



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