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Аномальное тепло возвращается в Сибирь: когда в Алтайском крае потеплеет до +18

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: unsplash.com

К концу текущей недели воздух по краю в дневное время может прогреться до +18 градусов. Сильных осадков и ветра синоптики не обещают

В некоторые регионы Сибири в ближайшие дни придет волна аномального тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он упомянул Новосибирскую, Омскую и Томскую области, в которых 17–18 октября температура будет на 7–8 градусов выше нормы – в пределах +13…+16 градусов.

При этом в Алтайском крае также ожидается потепление. По данным регионального Гидрометцентра , ночами градусники покажут около 0…+5 градусов, а днем воздух будет заметно прогреваться.

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Повторное осеннее цветение растений – достаточно аномальное явление для дикой природы, однако для заповедника оно уже стало традиционным

17 октября в среднем по краю прогнозируется в дневные часы +10…+15 градусов, местами небольшие дожди. В Барнауле +11…+13, утром может пройти небольшой дождь.

На следующий день, 18 октября, температура продолжит расти. В дневное время ожидается +12…+17 градусов по краю и +14…+16 градусов в Барнауле, осадков не прогнозируют.

19 октября днем обещают +13…+18 градусов, в краевой столице +13…+15 градусов, преимущественно без осадков.

Ранее заместитель начальника Алтайского ЦГМС Александр Люцигер заявил , что предстоящая зима будет без аномальных отклонений, а в феврале возможны более высокие средние температуры.

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