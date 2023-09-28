Аномальный октябрь спрогнозировали синоптики жителям Сибири

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По предварительному прогнозу синоптиков, температура воздуха во втором месяце осени на два-три градуса может превысить норму

Октябрь на территории Сибири ожидается необычайно теплым, заявили специалисты Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает “Сiбдепо” .

Начнется месяц с плюсовых температур – днем столбики термометра поднимутся до +17… +22 градусов, а по ночам – до +6…+11 градусов, местами потеплеет и до +16 градусов. Во второй пятидневке погода ненадолго испортится: ночью прогнозируют от +2 до +7 градусов, местами с заморозками до -2 градусов.

Однако уже во второй декаде потепление вернется. Днем температура воздуха достигнет +20…+25 градусов, а в ночное время не опустится ниже +10…+15 градусов.

Только к концу месяца столбики термометров опять поползут вниз. Днем они покажут +7…+12 градусов, а по ночам – от -2 до +3 градусов. При этом синоптики предполагают, что во втором месяце осени осадков выпадет выше нормы.

В Барнауле теплая погода ожидается в первой половине октября. Начнется месяц в городе с температуры в +13 градусов, которая постепенно поднимется до +17…+18 градусов. Достигнув этого пика, столбики термометра во второй половине месяца поползут вниз и в конце октября остановятся на отметке +4 градуса, передает gismeteo .

Ранее стало известно, когда в Алтайском крае ждать первый снег. По словам синоптиков, в первую очередь снежные осадки накроют предгорные и северные районы региона.

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