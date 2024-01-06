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Барнаульцам рассказали, как будет ходить транспорт в Рождественскую ночь

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Транспорт будет ходить от Покровского кафедрального и Александро-Невского соборов, сообщает altairegion22.

Барнаульцам рассказали, как будет ходить транспорт в Рождественскую ночь

Мороз. Трамвай. Барнаул.

Движение будет организовано по следующим маршрутам:

от Покровского кафедрального Собора в 1:30

  • Покровский Собор — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл. Свободы — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина — ул. Северо-Западная — Депо №1 (пр. Коммунаров, д.128);
  • Покровский Собор — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл. Свободы — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст. Докучаево.

от Александро-Невского собора в 1:30

  • По маршруту №9: Александро-Невский Собор — ул. Антона Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст. Докучаево;
  • По маршруту №8: Александро-Невский Собор — ул. Антона Петрова — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Калинина — ул.Северо-Западная — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст. Докучаево.

Кстати, altapress.ru 7 января опубликует большой фоторепортаж с Божественной литургии в Покровском соборе.

Ранее барнаульцы беспокоились, почему новые трамваи до сих пор не вышли на линию.

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Взято отсюда
06.01.2024

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