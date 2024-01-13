Барнаульцы могут получить консультации по вопросам ВИЧ-инфекции

Жители Алтайского края и Барнаула смогут получить бесплатную консультацию о ВИЧ-инфекции, передает altairegion22.

Экспресс-тест на ВИЧ.

Каждый желающий узнает, как самостоятельно оценить риски заражения инфекцией, где можно сдать тест на ВИЧ и что делать, если он оказался положительным.

Также специалисты окажут психологическую поддержку.

Информационный телефон центра (3852) 33-45-99 работает по будням с 8:30 минут до 16:00 часов.

Ранее сообщалось, что на покупку лекарств для алтайских льготников направят почти 2 млрд рублей.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

13.01.2024