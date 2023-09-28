Барнаульцы могут пройти бронхоскопию в больнице скорой медицинской помощи № 2

Врачи отмечают – важно не игнорировать направление врача на обследование трахеи и бронхов, поскольку большинство онкологий бессимптомны и их выявляют на профосмотрах.

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Осень – сезон обострения болезней органов дыхания. Самое распространённое из них – бронхит, реже – сужение трахеи и злокачественные образования.

Выявить их на ранней стадии помогает бронхоскопия. Это обследование дыхательных путей с помощью современных видеосистем. Для барнаульцев его делают в больнице скорой медицинской помощи №2.

«Мы обследуем все отделы дыхательных путей, начиная с полости носа, ротоглотка, гортаноглотка, ЛОР-врачи к нам также направляют пациентов для выявления образований. Дальше мы спускаемся в трахею и осматриваем бронхи изнутри. То есть бронхиальное дерево мы смотрим», — рассказала заведующая бронхоскопического отделения БСМП № 2 Ксения Мязина.

За прошлый год в больнице скорой медицинской помощи №2 провели 457 обследований бронхов, 49 из них – для амбулаторных пациентов. Врачи отмечают – важно не игнорировать направление врача на бронхоскопию, поскольку большинство онкологий бессимптомны и их выявляют на профосмотрах. В этом году онкологическое заболевание подтвердили у 12 человек.