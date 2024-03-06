Барнаульцы заметили, что болеть стало дороже

Теперь средний чек на лекарства при обычном ОРВИ составляет полторы тыс. рублей. Об этом сообщают «ВестиАлтай».

Таблетки. Лекарства.

Отмечается, что обычно в средний рецепт входит пять препаратов: противовирусное, жаропонижающее, капли в нос, сироп от кашля, а также витамины.

Однако если есть осложнения, то затраты увеличиваются. Часто покупатели просят препараты дешевле.

Можно попросить провизора дать аналог препарата, тогда будет дешевле. Кто-то смотрит цены заранее, а кто-то покупает в интернет-аптеках, там часто есть скидки, и забрать лекарства можно в аптеке у дома.

При этом власти могут регулировать цены на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Но все, что не входит в данный перечень — не регулируется.

Сам производитель решает, какую цену ставить. В свою очередь, они говорят, что сырье дорожает.

Ранее стало известно, почему в Алтайском крае задерживают льготные лекарства, рассказал глава краевого минздрава.

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Взято отсюда

06.03.2024