реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Барнаульцы заметили, что болеть стало дороже

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Теперь средний чек на лекарства при обычном ОРВИ составляет полторы тыс. рублей. Об этом сообщают «ВестиАлтай».

Барнаульцы заметили, что болеть стало дороже

Таблетки. Лекарства.

Отмечается, что обычно в средний рецепт входит пять препаратов: противовирусное, жаропонижающее, капли в нос, сироп от кашля, а также витамины.

Однако если есть осложнения, то затраты увеличиваются. Часто покупатели просят препараты дешевле.

Можно попросить провизора дать аналог препарата, тогда будет дешевле. Кто-то смотрит цены заранее, а кто-то покупает в интернет-аптеках, там часто есть скидки, и забрать лекарства можно в аптеке у дома.

При этом власти могут регулировать цены на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Но все, что не входит в данный перечень — не регулируется.

Сам производитель решает, какую цену ставить. В свою очередь, они говорят, что сырье дорожает.

Ранее стало известно, почему в Алтайском крае задерживают льготные лекарства, рассказал глава краевого минздрава.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
06.03.2024

горняк22 телеграм
Врач Цинь Хуэйлань стала моделью на показе бренда MiuMiu

Врач Цинь Хуэйлань стала моделью на показе бренда MiuMiu

Блогерша и врач Цинь Хуэйлань из Шанхая стала моделью на Неделе моды…

Узнать больше
Песков: Путин провел встречу с главой Гагаузии Гуцул

Песков: Путин провел встречу с главой Гагаузии Гуцул

Евгения Гуцул‘ class=”item-image” > Президент России Владимир Путин встретился с главой…

Узнать больше
В Калининграде таксист остался без работы после ссоры с клиенткой из-за собаки

В Калининграде таксист остался без работы после ссоры с клиенткой из-за собаки

В Калининграде таксист отказался везти женщину с большой собакой и был…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp