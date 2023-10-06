Барнаульская поликлиника № 14 стала консультативно-диагностической

Барнаульская поликлиника № 14 сменила свое официальное название. Теперь у медучреждения новое имя: Консультативно-диагностическая поликлиника № 14.

Необходимость изменений продиктована будущим увеличением перечня видов оказываемых медицинских услуг. Кроме того, после переезда в здание на улице Лазурной, 46 на базе поликлиники начнут применять высокотехнологичные методы диагностики.

Главный врач Дмитрий Денисов считает, что новые направления будут способствовать росту числа пациентов. При этом мощностей учреждения хватит не только на прикрепленных людей, но и на всех жителей Индустриального района.

«Речь идет об эндоскопическом отделении, центре амбулаторной онкологической помощи, компьютерном томографе и травмпункте. Кроме того, прием станут вести редкие для первичного звена специалисты, в их числе – пульмонолог, гастроэнтеролог, андролог, аллерголог-иммунолог, ревматолог, маммолог, сурдолог, нефролог», – поделился Дмитрий Денисов.

В новой поликлинике уже монтируются таблички с новым названием медучреждения.

Дмитрий Денисов: За последние пять лет в отрасли здравоохранения произошли значительные изменения

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