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Барнаульский планетарий подготовил новогоднюю премьеру

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В барнаульском планетарии пройдет новая программа «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи» в 3D формате. Об этом сообщает администрация города.

Барнаульский планетарий подготовил новогоднюю премьеру

Планетарий

Отмечается, что в программе показана невероятная дружба двух полюсов — Южного и Северного.

Также на новогодних праздниках пройдут следующие показы:

  • «Приключение Хрумки в зимнем лесу» (0+):
  • «Путеводные звезды» (6+);
  • «Новогодние космические приключения» (6+);
  • «Невероятные приключения Дракоши» (6+);
  • «Удивительное приключение по солнечной системе»;
  • «Сокровища Вселенной»;
  • «Созвездия»;
  • «Разноцветная Вселенная».

Старт билетов — первого января с 9:00 на онлайн площадке. Со второго января 9:00 билеты начнут продавать на кассах.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на площади Сахарова начали устанавливать новогодний городок.

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Взято отсюда
30.12.2023

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