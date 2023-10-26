Барнаульскую шаурмичную закрыли из-за антисанитарии

Владельцу вручили предупреждение об административной ответственности.

Источник фото: ГУФССП России по Алтайскому краю

Суд постановил приостановить деятельность предприятия общественного питания на Павловском тракте в Барнауле. Такое решение связано с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, передает пресс-служба ГУФССП по Алтайскому краю.

Работу шаурмичной приостановили на 10 суток до устранения нарушений. Владельца точки признали виновным по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно- эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации).

Соблюдение режима по приостановлению деятельности контролируют судебные приставы.

новости горняк



Источник