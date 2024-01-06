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Беличья свадьба, Сочельник и сирены. Что произошло в Алтайском крае 6 января

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Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 6 января.

Беличья свадьба, Сочельник и сирены. Что произошло в Алтайском крае 6 января

Главное за день в Алтайском крае.

  • Гринч похитил зверят из Барнаульского зоопарка — жителей зовут спасти их, а заодно отметить Рождество.
  • В каких храмах Барнаула пройдет рождественское богослужение. Смотрите расписание тут.
  • В Алтайском крае за год пропало почти 150 детей.
  • Барнаульцам рассказали, как будет ходить транспорт в Рождественскую ночь.
  • В Алтайском крае многодетным семьям установили пожарные сирены. 90 домов успели обезопасить в наступившем году.

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Взято отсюда
07.01.2024

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