Без сцены, но возможно с катком: в Бийске прошла приемка парка на Зеленом Клине

В Бийске подрядчики сдали парк, который строили три года

Парк за ТРЦ «Ривьерой» в Бийске официально прошел приемку. Подрядчик успел завершить все работы в рамках отведенного срока – по 30 сентября.

Фонтан, срок монтажа которого пришлось увеличить на месяц, в день приемки специально подключили, чтобы показать его работу на всю мощность. Правда, в последующие дни он вряд ли будет работать – на улице слишком холодно, температура опускается ниже нуля.

Парк на Зеленом Клине. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Зато арки в виде звезд, обещают в мэрии Бийска, будут подсвечиваться и зимой. Как и фонари с разноцветными плафонами, которые появились рядом с фонтаном. Установили и лавочки с каменным основанием.

– Все работы в парке выполнены на 100 процентов,- говорит Ирина Скобкова, начальник управления ЖКХ. – Сейчас идут техническое согласование, передача документации и прочего. На благоустройство это никак не влияет. Оно завершено. Все помнят картинки, которые были представлены в проекте. Нам удалось реализовать все, как и было задумано.

Впрочем, работы тут еще обещают продолжать. Так, на следующей неделе в парке должны приступить к озеленению: высадить деревья и кустарники. Вдоль ограждения уже видны лунки под высокорослые деревья. Та же работа продолжится весной.

Всего здесь должны высадить около 500 саженцев. Парк на Зеленом Клине. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Кроме того город намерен установить здесь камеры видеонаблюдения, чтобы отслеживать, не появились ли в парке вандалы. На сегодня часть камер уже смонтирована.

Парк сдан, брусчатка уложена, на выделенных площадках появились уличные тренажеры и детское игровое оборудование. А вот на стороне, которая расположена ближе к гимназии №1, – просто большая ничем не занятая площадь.

– Мы думали установить здесь сцену, но потом пришли к мнению, что частое проведение массовых мероприятий и праздников доставит неудобство жителям соседних домов, – поясняет Ирина Скобкова. – Поэтому пока этот участок останется свободным, например, для катания на роликах.

Ирин Скобкова Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Кроме того муниципалитет рассматривает вопрос организации здесь открытого катка в зимнее время.

Сам парк в ближайшее время будет вынесен на аукцион по праву обслуживания. Ожидается, что в зимнее время здесь будут убирать снег не только с основной дорожки к аркам, но и на прилегающих площадках.

Парк на Зеленом Клине. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

В мэрии уверены, парк будет еще дополняться.

– Территорию игровой зоны надо еще наполнять, – говорит Александр Студеникин, глава Бийска. – Мы зимой подумаем, какое дополнительные оборудование докупить сюда с учетом опыта паркостроителей.

Парк на Зеленом Клине. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

К тому же к весне здесь ждут арендаторов, интересующих прилегающими участками для размещения, например, батутов и других детских аттракционов или торговли. Однако на самой территории парка их не будет – лишь рядом.

Парк на Зеленом Клине. Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Пока же муниципалитет готовится объявить конкурс названий сданного парка. Появились и первые предложения – Звездный, от главного арт-объекта.

Напомним, работы в парке на Зеленом Клине начались еще в 2020 году, но тогда барнаульский подрядчик не успел выполнить их в срок, ссылаясь в том числе и на пандемию. Контракт не был исполнен, но часть покрытия уже была уложена, поставлены арки-«пауки» и начат монтаж фонтана. Муниципалитет и подрядчик ушли в суды, выясняя стоимость выполненных работ. На это время все работы в парке были приостановлены.

Парк на Зеленом Клине. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

В 2021 году начать их было невозможно из-за проводимой экспертизы, так что вместо нового парка на Зеленке появилась только небольшая набережная.

В 2022 году при финансовой поддержке края благоустройство парка продолжилось. Вложения в него составили 43 млн руб. – в сами работы по обустройству парка, 12 млн руб. ушло на закупку и установку игрового оборудования и тренажеров, а также 15 млн руб. – на фонтан, который увеличили по сравнению с первоначальным проектом.

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Взято отсюда