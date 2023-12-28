Бийчане остаются без лифтов на два месяца из-за замены оборудования

В этом году в Бийске должны появиться 72 новых лифта

В 17 многоквартирных домах Бийска в этом году появятся новые лифты.

В отличие от старых, которым уже за 30 лет, они быстрее и плавнее, идут без рывков. Сами кабины – светлые. Грузоподъемность у новых лифтов выросла до 400 кг, а потребление электроэнергии, напротив, уменьшилось. А значит, должна быть и экономия на коммунальных платежах.

Однако при проведении ремонтных работ некоторые бийчане столкнулись с трудностями, ведь замена лифтового оборудования длится до 65 дней. Особенно тяжело приходится пожилым людям, молодым мамам и садоводам, вывозящим с дачи последний урожай.

Ремонт лифтов в Бийске Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Галина Быстрова живет на пятом этаже. Чтобы выйти из дома, а затем подняться в квартиру, ей каждый раз приходится преодолевать 78 ступеней. «Переждать» время ремонта не получится. Надо ходить и в магазин за продуктами, и в больницу.

– Я даже боюсь сумку побольше взять, потому что на пятый этаж надо подниматься потом с ней, – говорит женщина. – А сейчас такая пора стоит. И мы, как пчелы, закупорены в своих однокомнатных квартирах.

Лифт в доме Галины Степановны перестал работать еще в начале августа. Жителей сразу предупредили, что ремонт продлится больше двух месяцев. Дело, конечно, хорошее. Но ожидание дается тяжело.

Ремонт лифтов в Бийске Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Впрочем, понемногу лифты уже начали принимать после ремонта. Делает это специальная комиссия. На днях проверяющие прошли по 11 многоквартирным домам, в которых установлено 46 лифтов.

– Приемка проводится в несколько этапов. Рабочая комиссия, фиксация завершения строительно-монтажных работ. Если есть недочеты – решаем вопрос по их устранению, – рассказывает Виталий Ерин, и.о. технического директора Регионального оператора Фонда капремонта.

Местные жители тут же задают свои вопросы. Молодых мам интересует, войдет ли в лифт коляска и не придется ли откручивать колеса, чтобы она вошла в кабину. Специалисты поясняют: стандарты шахты и проемов не изменились.

Ремонт лифтов в Бийске Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

В Бийске сегодня устанавливают новые лифты двух образцов – российского и белорусского производства. Меняется все: кабины, освещение в шахте и машинном отделении, силовые кабели.

– Скорость новых лифтов – один метр в секунду, – рассказывает Владимир Кудин, начальник участка ООО «Импорт-лифт». И он «берет» попутные вызовы. То есть можно забрать пассажира, которому, например, тоже вверх.

Еще 272 лифта в Бийске требуют ремонта. По предварительным данным в ближайшие три года запланирована замена 128 из них.

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Взято отсюда