Бийчане покупают жилье в новостройках для детей, а на вторичке – для аренды

В Бийске число сделок на рынке недвижимости выросло по сравнению с 2021 годом

Специалисты рынка недвижимости в Бийске отмечают, что в последние годы горожане активнее проявляют интерес к жилью как к средству вложения капитала.

Даже несмотря на то, что преобладающая доля сделок с недвижимостью происходит на «вторичке», а приток населения в город очень мал, опытные риэлторы считают Бийск городом возможностей.

– Если бы здесь была настолько плачевная ситуация, как многие думают, и город был бы непривлекательным, зачем тогда бы в Бийске открываются офисы крупных компаний в сфере недвижимости? – рассказывает Эльвира Мальина, эксперт в области недвижимости.

Несмотря на стагнацию, пик которой пришелся на апрель-май 2022 года, сектор недвижимости на экономическом рынке продолжал свою жизнь. Квартиры также продавались и покупались, специалисты находили оптимальные выходы из любых ситуаций.

Количество сделок в марте 2022 года в Бийске превысило показатели декабря 2021 года.

– Люди стали понимать, что недвижимость – это самое выгодное и надежное вложение денежных средств. Как показывает практика, цены на квартиры не падают. Если и будет снижение, оно будет несущественным, – отмечает эксперт.

Бийск, в отличие от крупных городов Сибири, не пользуются популярностью для переезда. Так, если на вторичном рынке на продажу выставлено порядка 1000 квартир, сделок на покупку квартир происходит лишь около 300 в месяц. Чаще всего в Бийск переезжают из близлежащих сел, реже – из других регионов.

ЖК Петровский, новостройка по ул. Ленина Фото: altayrealt.ru Большую долю составляют обменные сделки внутри самого города.

Последние два года бийчане стали активно интересоваться новостройками. Однако, «первичка» самого Бийска менее актуальна для горожан, чем новостройки в других городах России. Причин тому, по словам эксперта, несколько, основная – в городе темпы строительства нового жилья не всегда совпадает с планами.

Так, судя по данным Минстроя Алтайского края:

в 2020 году запланировано ввести 35 тыс. кв. м жилья, введено – 26,5 тыс. кв. м;

в 2021 году запланировано ввести 33 тыс. кв. м, введено – 42,4 тыс. кв. м;

в 2022 году запланировано ввести 31 тыс. кв. м, введено (на июль) – 11,8 тыс. кв. м.

– В Бийске жизнь первичного рынка недвижимости, в отличие от других городов, протекает отдельно от риэлторской деятельности. Связано это с тем, что застройщики не идут на контакт и стараются реализовать квартиры самостоятельно. Поэтому, выбор обратившихся в профильную компанию граждан падает на другие города. Причем, чаще всего, стоимость новых квартир в них, почти такая же, как в Бийске, – рассказывает Эльвира Мальина.

Средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Бийска составляет около 80 тыс. руб.

Кроме того, большинство застройщиков в крупных городах предлагают жилплощади, полностью готовые для комфортной жизни. Каждая квартира уже оформлена дизайнером. Для Бийска такие проекты – большая редкость.

– Чаще всего, квартиры в новостройках бийчане приобретают для своих детей в тех городах, куда они поступают учиться. Также покупают «первичку» для вложения и дальнейшего преувеличения капитала, – говорит эксперт.

Новостройки. Строительство. Строительные краны. Район “Ленты” Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Самым востребованным в Бийске объектом для инвестиций, пока остается «вторичка», которую собственники могут сдать в аренду.

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