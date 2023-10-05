Бийчанке предстоит курс лечения от бешенства после укуса белки

Делать вакцину девушка согласилась не сразу.

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В травмпункт городской больницы № 2 Бийска обратилась местная жительница, передает пресс-служба учреждения . Пациентка сообщила, что во время прогулки по лесопарковой зоне квартала АБ увидела белку и решила её погладить.

Лесной зверек не был настроен столь дружелюбно и укусил бийчанку за палец. Медики оказали девушке первую помощь и предложили сделать вакцину против бешенства. Однако пациентка согласилась провести жизненно важную процедуру лишь на следующий день.

Медики вновь призывают не подходить близко к диким зверькам, поскольку они могут быть носителями опасных инфекций. В случае укуса необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

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