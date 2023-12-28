Бийск оплатил идею запуска трамваев на Зеленку после обращения в суд

Разработчики транспортной схемы Бийска потребовали оплату их работы через суд

В начале 2022 года была презентована схема транспортного обслуживания Бийска. Ее разработчиками выступила петербургская компания «Янэнерго». Однако, как выяснилось, по окончании исследовательской работы, расстаться по-хорошему подрядчику с заказчиком-муниципалитетом не получилось.

Компания «Янэнерго» подала в суд на управление ЖКХ, выступившее заказчиком разработки транспортной схемы для Бийска. Цена контракта, которая была определена в ходе аукциона, составила 4,9 млн руб.

За эти деньги подрядчик должен был изучить пассажиропоток в бийском общественном транспорте и прописать рекомендации по изменению маршрутов, запуску новых направлений транспортного движения, привлечению дополнительного транспорта и оптимизации того, что уже есть, а так же вписать в новую схему трамвайное сообщение, сделав его наиболее эффективным.

Контракт был заключен в июне 2021 года. В начале 2022 года разработчики представили основные рекомендации. Обсуждение предложенных новшеств было горячим и получило общественный резонанс.

Петербуржцы представили масштабные планы изменения сети общественного транспорта в Бийске. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Самым интересным стало решение разработчиков проложить трамвайную ветку через Зеленый Клин с выходом к новому строящемуся району 16а. Кроме того в схеме появились трамвайные пути на АБ.

Среди других предложений — расширение ул. Васильева до трех полос в каждую из сторон за счет парковок и выделение на ней полосы для автобусов, а также сокращение так называемых экспресс-маршрутов, ведущих в отдаленные поселки города, такие как Фоминское.

В конце марта 2022 года был составлен акт сдачи-приемки выполненной научно-исследовательской работы. Тогда же было подписано соглашение об оплате разработанной схемы. Сумма в 4,9 млн руб. разногласий у сторон не вызывала.

Часть средств город перевел, однако основной платеж муниципалитет просрочил. В итоге петербургская компания «Янэнерго» обратилась в суд за взысканием задолженности в размере 3,4 млн руб.

Еще в 77 тыс. руб. разработчики схемы запуска трамваев на бийскую Зеленку потребовали в качестве неустойки.

После подачи искового заявления в суд, город полностью оплатил задолженность за выполненные работы, так что производство по делу в части требования основной суммы было прекращено. А вот возместить петербуржцам оплату адвокатов и госпошлины Бийску все-таки придется. В сумме — немногим более 75 тыс. руб.

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Взято отсюда