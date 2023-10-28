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Более 300 литров крови сдали студенты Алтайского края

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Акция прошла в Барнауле и населенных пунктах.

Источник фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

С 23 по 25 октября на территории Алтайского края проходила ежегодная студенческая акция «Стань донором. Спаси жизнь!». В рамках мероприятия донорами стали 683 человека, сообщает Минздрав региона .

Акция проходила в Павловске, Бийске, Рубцовске и завершилась в Барнауле. Ее организатором выступил АРО фонд благотворительных и социальных программ «Звездный свет» при поддержке краевого центра крови и АлтГТУ.

Узнать, как стать донором, где сдать кровь, какие за это положены компенсации и т.п., можно по телефону службы крови (3852) 77-20-87.

Горняк22

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