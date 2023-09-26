Более 400 тысяч жителей Алтайского края в этом году прошли диспансеризацию

В Алтайском крае за 8 месяцев состояние своего здоровья в рамках диспансеризации прошли 442602 жителя региона, профосмотров – 90868 человек. Число сельских жителей, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры, составило 211038 человек.

Впервые выявлено 38725 случаев заболеваний. На первом месте – болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, на втором – болезни системы кровообращения, на 3 – болезни органов пищеварения, на 4 – болезни мочеполовой системы. Удельный вес злокачественных новообразований в структуре впервые выявленных заболеваний составляет 1,2%. Всего впервые выявлено в рамках диспансеризации 479 случая злокачественных новообразований, из них на ранних стадиях – 434 случая.

На 2 этап диспансеризации направлено 128095 человек. Количество прошедших диспансеризацию с применением мобильных медицинских бригад составило 10678 чел.

Углубленную диспансеризацию прошло 66475 человек, переболевших новой коронавирусной инфекцией.

Количество граждан старше трудоспособного возраста, прошедших первый этап диспансеризации и профилактический осмотр, составило 245593 чел. Доля мужчин среди общего количества, прошедших первый этап диспансеризации и проф. осмотры, составила 38,8%. Доля женщин среди прошедших первый этап диспансеризации и проф. осмотры составила 61,2%.

При проведении диспансеризации и профосмотров выявлены следующие факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний:нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела, высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, повышенный уровень холестерина в крови.

В настоящее время в Алтайском крае диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры проводит 79 медицинских организаций. Фактически это все учреждения региона, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Во всех из них есть возможность удаленной записи на обследования через портал ГОСУСЛУГИ.

С целью повышения доступности оказания медицинской помощи диспансеризацию и профилактические осмотры жители региона могут пройти не только в утренние, дневные, но и в вечернее часы приема пациентов, а также в выходные и праздничные дни. Медицинские организации работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 в двухсменном режиме по графику, утвержденному руководителем поликлиники; а в субботу, воскресенье и праздничные дни с 8:00 до 15:00.