Болезнь Альцгеймера - это приговор? - ГОРНЯК22

С 18 по 24 сентября Министерство здравоохранения РФ проводит неделю популяризации здорового старения (в честь Всемирного дня борьбы с болезнью Альцгеймера 21 сентября).

Что такое болезнь Альцгеймера? Каковы симптомы? И к какому специалисту нужно обратиться при ее выявлении? Об этом и не только мы попросили рассказать Наталью Целюк, заведующую Алтайским краевым гериатрическим центром.

Что такое болезнь Альцгеймера?

Болезнь Альцгеймера – заболевание головного мозга, возникающее обычно после 50 лет и характеризующееся прогрессирующим снижением интеллекта, нарушением памяти и изменением личности. Различают раннее (до 65 лет — тип II) и позднее (после 65 лет — тип I) начало заболевания.

Болезнь Альцгеймера поражает все социальные группы и не связана с географическим местонахождением, с принадлежностью к определенному слою общества, полу или национальности. Хотя болезнь Альцгеймера наиболее часто встречается среди людей пожилого возраста, болезни подвержены и более молодые люди, заболевание у которых часто обусловлено генетическими причинами.

Причины развития

Точные причины неизвестны, но обычно болезнь Альцгеймера связывают с разрушением большого количества нервных клеток, недостаточностью веществ, необходимых для передачи нервных импульсов, наследственностью (генетическая предрасположенность), отравлением токсичными металлами, травмой головы, опухолью мозга, гипотиреозом.

Распространённость болезни Альцгеймера и деменции

В 2021 году в мире насчитывалось более 55 миллионов человек, страдающих деменцией. Эксперты предполагают, что к 2050 году их число вырастет до 139 миллионов. Самый быстрый рост пожилого населения происходит в Китае, Индии и их соседях – из Южной Азии и западной части Тихого океана. Каждые 3 секунды в мире возникает новый случай деменции. А болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции и составляет 50-75 % всех случаев.

В Алтайском крае за 8 месяцев 2023 года выявлено 70 пациентов с болезнью Альцгеймера.

Почему так важно рано распознать болезнь?

Ранний диагноз помогает ухаживающим за больным лучше подготовиться к проблемам, связанным с болезнью, информирует о том, что можно ожидать от больного. Диагноз является первым шагом на пути подготовки к будущему.

Диагноз ставится за счет составления истории развития болезни со слов близкого родственника или друга, а также посредством обследования физического состояния и состояния психики пациента. При этом важно исключить другие расстройства и заболевания, которые также могут приводить к потере памяти: инфекции, дисфункцию щитовидной железы, нарушения деятельности жизненно важных органов, интоксикации, в том числе, медикаментозные и др.

Для диагностики болезни Альцгеймера обязательным является проведение структурной нейровизуализации (КТ или МРТ головного мозга) и определение содержания в плазме крови глиального фибриллярного кислого белка (GFAP), который является важным биомаркером и связан с прогрессированием болезни Альцгеймера, а также исследование аномальных белков в спинномозговой жидкости у пациентов с ранним началом или атипичным течением БА c дифференциально–диагностической целью.

Болезнь Альцгеймера относится к медленно, но неуклонно прогрессирующему заболеванию. На начальных стадиях патологического процесса нарушается память на текущие события, при этом долговременная память сохранна, имеют место нарушения ориентировки в малознакомой местности, а также наблюдаются расстройства тревожно-депрессивного спектра, внимания и другие когнитивные функции, которые по мере развития патологии постепенно угасают и приводят к инвалидности. В первую очередь страдает психическая сфера. Поздние стадии болезни приводят к нарушению двигательной функции. У пациентов страдает координация движений, появляется слабость в конечностях, что вызывает нарушение походки. Больные теряют способность к самостоятельному передвижению.

Тяжелое течение болезни Альцгеймера характеризуется грубыми когнитивными расстройствами, отсутствием речи, апатией, нарушениями ходьбы и контроля за тазовыми функциями.

Возможно ли лечение?

В настоящее время болезнь Альцгеймера неизлечима. Но существует множество способов облегчить жизнь, как больному, так и тем, кто ухаживает за ним. За подробной информацией о том, как это сделать, вы можете обратиться к врачу-терапевту участковому/врачу общей практики/ семейному врачу, который направит вас на консультацию к врачу-геритру, врачу-неврологу, специализирующемуся на нарушениях памяти или врачу-психиатру.

Однако контроль кровяного давления посредством диеты, умственной активности, достаточного сна, спортивных занятий и/или медикаментозной терапии может быть эффективной профилактической мерой против сосудистой деменции.