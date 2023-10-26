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Больница скорой помощи получила новое оборудование для операционных

редактор ГОРНЯК2201 минуты

КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» – экстренный стационар, оказывающий круглосуточно и ежедневно помощь по хирургическому и травматологическому профилям, а также принимает пациентов с кардиологической и гинекологической патологиями. Ежегодно в больницу обращаются за помощью почти 52 тысячи человек, госпитализируются более 20 тысяч пациентов. В 2022 году в стационаре было выполнено 12 248 операций, из них 1432 -высокотехнологичной медицинской помощи. Высокая ежедневная оперативная активность требует постоянного обновления и замены оборудования в операционных больницы.

В конце прошлого года в больницу поступило 2 операционных стола, которые были размещены в операционных первого хирургического и гинекологического отделений. В этом году было получено 3 операционных светильника и 2 операционных стола, которые заменили старое оборудование в операционных второго хирургического и отделения тяжелой сочетанной травмы.

– Для нас это хорошее подспорье. Мы получили оборудование, которое помогает комфортно работать хирургам, гинекологам и травматологам больницы, – рассказывает заведующая операционным блоком Ирина Комлик , – А надо помнить, что от их работы зависит жизнь и здоровье наших пациентов. На одном операционном столе может проходить до 10 операций в сутки.

Заведующий вторым хирургическим отделением Вадим Каркавин отмечает, что новое оборудование в операционной сделало работу хирургов намного удобнее: светильники дают необходимой яркости свет и хорошо освещают операционное поле, новый универсальный стол, который пришел на смену давно устаревшему оборудованию, очень функционален и обладает расширенным набором регулировок.

Оснащение операционных новым оборудованием является неотъемлемой частью развития экстренного стационара, считает главный врач больницы Андрей Макин .

– В перспективе, после постройки четвертого приемно-диагностического корпуса, в одном месте будут располагаться диагностическая база, операционные, реанимационное отделение. И переоборудование стационара является частью этого большого процесса.

Менее чем за год Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи получила оборудования почти на 37,5 млн. рублей. Эти необходимые и финансовоёмкие приобретения стали возможны благодаря поддержке регионального Минздрава и Правительства Алтайского края. На следующий год запланировано приобретение еще одного компьютерного томографа.

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