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Браконьер из Бийска убил лося и выловил краснокнижную рыбу

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27-летний бийчанин предстанет перед судом за браконьерство, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Браконьер из Бийска убил лося и выловил краснокнижную рыбу

Лодка браконьера

В Красногорском районе мужчина застрелил лося, после чего разделил тушу на части и отвез родственникам.

Позже обвиняемый пригласил на рыбалку своего брата. Вместе они поймали 70 килограммов рыбы. Среди экземпляров был краснокнижный таймень.

Обвиняемых задержали на месте преступления. Общая сумма причиненного ущерба составила 280 тыс. рублей.

Уголовные дела направили в суд для рассмотрения.

Ранее алтайские браконьеры застрелили пять особей косули сибирской, одного лося и одного кабана.

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Взято отсюда
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