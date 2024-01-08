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Буря за бурей. Что произошло на Алтае 8 января

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Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 8 января.

Буря за бурей. Что произошло на Алтае 8 января

Главное за день в Алтайском крае.

  • Алтайский край захватил штормовой ветер. Из-за непогоды на нескольких важных участках дорог на юге региона полностью ограничили движение транспорта.
  • В Барнауле нашли живым пропавшего 4 января мужчину с особыми приметами.
  • После неудачного спуска с горы в Бийске госпитализировали девочку. Ранее здесь сломал ногу 12-летний мальчик.
  • Ушел из жизни известный алтайский юрист, педагог и экс-зампрокурора Николай Макеев.
  • В Бишкеке поймали предполагаемого насильника, которого разыскивали в Алтайском крае.
  • Алтайский легкоатлет Савелий Савлуков побил европейский рекорд, который не могли побить четверть века.
  • МЧС Алтайского края спрогнозировало новый шторм. Кому стоит подготовиться.

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Взято отсюда
09.01.2024

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