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Быть хорошим наставником – значит суметь стать примером для своих учеников

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии-реанимации перинатального центра «ДАР» Владимир Сафонов уверен, что быть хорошим наставником – значит суметь стать примером для своих учеников. Его подопечный, молодой специалист Григорий Тарасенко, в этом году впервые вместе с коллегами отметил свой профессиональный праздник – День анестезиолога-реаниматолога.

В отделении, где очень редко бывает спокойно и в любую минуту может понадобиться неотложная помощь, очень важно сохранять самообладание. И это поистине считается отличительной чертой врачей анестезиологов-реаниматологов. Владимир Павлович возглавляет отделение уже около трех лет. Коллеги знают его как настоящего профессионала своего дела, сохраняющего спокойствие даже в самых экстренных ситуациях. Никто из коллег или пациентов центра не слышал, чтобы он когда-либо повысил голос. Несмотря на то, что в реанимации в любой момент всё может пойти не по плану, он всегда невозмутим и собран. Этому его учил в свое время наставник, с которым Владимир Павлович по сей день поддерживает связь.

«Я привык всё объяснять в процессе работы. Долго говорить я не люблю, мне проще сделать. И считаю, что мне повезло с подопечным: он понимает с полуслова, ловит каждое движение и всё запоминает на лету. Я глубоко уважаю его стремление постоянно учиться чему-то новому, доверяю ему и стараюсь всячески помогать. Он уже самостоятельно решает многие задачи, не боится спрашивать, если в чем-то не уверен. И это самое правильное, что только можно сделать: ошибаться нельзя – от наших действий зависит человеческая жизнь. Я стараюсь своим примером показывать ему, как нужно поступать в разных ситуациях. Это как с детьми: нет смысла воспитывать, если сам не следуешь своим же правилам», – рассказывает Владимир Павлович.

Молодой врач также отличается спокойствием и выдержкой. И это неудивительно, ведь ему есть у кого учиться. Григорий Олегович отмечает, что ему очень комфортно работать со своим наставником: «Многие слова своего старшего товарища я запомню на всю жизнь. А юмор, с которым он умеет преподнести даже самые непростые вещи, помогает чувствовать себя увереннее».

Напомним, что обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами – это одна из приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение». С целью поддержки наставничества в Алтайском крае Законом о статусе медицинского работника предусмотрены выплаты опытным медикам-наставникам 1000 рублей за каждого подшефного. У наставника может быть не более 5 начинающих специалистов. В настоящее время в регионе данные выплаты получают более 400 человек.

новости Локтевский

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