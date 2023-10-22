Быть ли многоэтажной застройке на барнаульской Горе?

Мэрия Барнаула опубликовала результаты общественных обсуждений. Большинство участников высказалось против. Впрочем, окончательное решение остаётся за администрацией.

Сколько нам можно нервы трепать? Больницы нет, садика нет, школы нет, всё перегружено. Не дай бог вот какая-то авария, тут машины по всем улицам идут, не пройти, ни проехать. Собираются высотки строить. Где, что?

Галина Ярославцева , жительница дома по ул. Веховского

Строить высотки на Горе стало можно после того, как по генплану 2019 года эту территорию перевели в зону общественно-деловой застройки. В итоге здесь вырос первый большой многоквартирник на Аванесова,44. Два года назад тот же застройщик – «Регионстрой» – обращался в мэрию с планами по дальнейшему освоению нагорной части по обе стороны от улицы Аванесова. Жители частного сектора тогда возмутились. И вот сейчас та же компания предложила новый проект, заметно «сузив» границы участка: за высоткой на Аванесова, в сторону улицы Фомина, предлагается разместить 11 многоэтажных домов, многоуровневый гараж и школу на 1100 мест (но в третью очередь). Проект городской комитет по строительству вынес на общественные обсуждения. Участников набралось почти три сотни. Большинство предложений и возражений граждан в итоге не приняли, но замечания Владимира Антоненко учли. Мужчина почти 30 лет занимался разработкой генпланов и «по полочкам» разложил все недостатки нынешнего проекта планировки: нарушены нормативы по парковкам, число мест в детсадах в будущем квартале занижено в 2 раза, территория не обеспечена транспортом.

То, что архитектура городская выставила его на обсуждение, это очень удивляет. Во-первых, они должны проверить грамотность исполнения, убрать градостроительные ошибки и только тогда выставлять его на всеобщее обсуждение. А у нас, получается, проект сырой, а его выставили, как кость бросили людям: смотрите и обсуждайте. А там просто нечего обсуждать.

Владимир Антоненко , житель нагорной части города

Рассмотрев предложения и замечания, городской комитет по строительству и архитектуре на этой неделе вынес решение: не рекомендовать к утверждению проект планировки «по причине нарушения норм действующего законодательства». Будет ли «Регионстрой» дорабатывать проект? И откажется ли от планов будущей высотной застройки в нагорной части? В компании уточнили, что решение примут после того, как официально получат результаты общественных обсуждений. К слову, они уже подробно опубликованы в газете «Вечерний Барнаул». Жители нагорной части города, впрочем, не расслабляются. Считают, что попытки вновь зайти сюда с высотным строительством будут. 19 октября у одной из активных участниц общественных обсуждений, которая резко возражала против застройки, рано утром случился пожар. Совпадение. Но жители Горы насторожились.

Татьяна Долгова

новости Алтайский



Источник