Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Бывший алтайский кавээнщик второй раз пошел на банкротство

Подписывайся на ГОРНЯК22!

52-летний Андрей Деулин, один из участников команды КВН “Дети лейтенанта Шмидта”, подал в суд заявление о своем банкротстве из-за долга, превышающего 2 млн рублей. 10 лет назад он уже прошел через процедуру несостоятельности. Но тогда он был предпринимателем, а сейчас таковым не является. Суд признал его заявление обоснованным и уже вынес решение.

Бывший алтайский кавээнщик второй раз пошел на банкротство

Арбитражный суд Алтайского края.

Что случилось

Андрей Деулин подал заявление о признании себя банкротом в ноябре 2023 года. Он — самозанятый, указано в материалах суда (род занятий не уточняется), а его долг кредиторам — около 2,5 млн рублей.

20 декабря суд ввел процедуру реструктуризации его долгов до 17 мая 2024 года — это дает возможность погасить задолженность в рассрочку.

Между тем, впервые Деулин признан банкротом в ноябре 2013 года. Тогда он был индивидуальным предпринимателем, а сейчас зарегистрирован как самозанятый.

Что было раньше

10 лет назад банкротству бывшего каввэнщика предшествовали трагические события: водитель такси, принадлежавшего ИП Деулин, обгоняя машину, совершил ДТП с гибелью нескольких человек.

Бывший алтайский кавээнщик второй раз пошел на банкротство

Банкротство.

Тогда краевые власти жестко отреагировали на эту аварию — весь автопарк службы такси, более 40 автомобилей, был арестован, работа такси прекращена.

Краевое управление по транспорту попыталось отозвать лицензии у всех 46 автомобилей предпринимателя, но суд аннулировал только одну — на машину, попавшую в ДТП. Но восстановить бизнес Андрей Деулин уже не смог.

А в дальнейшем родственники пострадавших в ДТП предъявили Деулину как владельцу автопарка денежные требования за моральный вред.

Банкротство №1 завершилось в 2014 году. Интересно, что в 2023 году его финансовым управляющим утвержден Василий Яковлев, который вел банкротство ИП Деулин 10 лет назад.

Бывший алтайский кавээнщик второй раз пошел на банкротство

Банкротство.

Кто такой Деулин

Популярная команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» создана в 1996 году. Андрей Деулин представлял барнаульскую часть команды, другая часть была из Томска.

В 1998 году команда попала в Высшую лигу, дошла до финала и выиграла его. «Мы начинали в «Калейдоскопе» со стояния на сцене в виде скульптур», — рассказывал свою историю Андрей Деулин в интервью altapress.ru 10 лет назад.

Осенью 2023 года ряд ресурсов сообщили о новом выступлении «Детей Лейтенанта Шмидта» — Андрей Деулин участвовал в нем вместе с товарищами.

Бывший алтайский кавээнщик второй раз пошел на банкротство

Андрей Деулин.

Что дает банкротство

Банкротство граждан — это возможность списать долги и начать жизнь с чистого листа. С 2015 года, когда в законе появилась возможность банкротства физлиц, через процедуру банкротства прошли многие бизнесмены Алтайского края.

Среди них — строитель Владимир Мудрик и члены его семьи, братья Борис и Алексей Заякины, развивавшие торговые центры «Формула М2» и «Республика», основатель турбазы «Царская охота» Валерий Копытский, руководитель корпорации «Алтайспиртпром» Владимир Вагнер и другие.

В последнее время количество заявлений о банкротстве, поступающих в арбитражный суд, устойчиво растет. Если в декабре 2022-го было подано 491 заявления, то в декабре 2023-го 786.

Подавляющее число заявлений подано физлицами или их кредиторами, менее чем в 10% случаев речь идет о банкротстве юрлиц.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
12.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Мой дом

«Советский задел, на котором мы продолжаем выезжать»: кто виноват в коммунальных авариях по всей России

12.01.2024

 Новости

США попытались убедить арабские страны присоединиться к коалиции против хуситов

12.01.2024

 Новости

В России на заключенного завели дело из-за демонстрации сокамерникам татуировок

12.01.2024

 Новости

Кудрявцева объявила о расставании с мужем после 10 лет брака

12.01.2024

 Новости

Американца объявили в розыск в Таиланде за скрытую съемку секс-видео и шантаж

12.01.2024

 Новости

ВВС США подвели итоги ударов по хуситам в Йемене

12.01.2024

 Бизнес

Экономист Георгий Остапкович: «Главная причина того, что экономика в России не упала, — сам бизнес»

12.01.2024

 Здоровье

Как первая языковая гимназия Барнаула отметила 60-летний юбилей

12.01.2024

 Здоровье

День 687-й. Самое важное к утру 12 января

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix