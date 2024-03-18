Центр общественного наблюдения Алтайского края подвел итоги выборов и рассказал об инцидентах в регионе

В Центре общественного наблюдения (ЦОН) за выборами в Алтайском крае подвели итоги выборов президента России. Рассказали сколько было нарушений, какие из них — серьезные и как работали наблюдатели даже в самых отдаленных районах региона.

Алексей Чесноков.

Участки по ночам

По словам Юрия Шамкова, председателя Общественной палаты Алтайского края, в нашем регионе выборы прошли в штатном режиме. Серьезных сбоев в работе ДЭГ у нас не было.

Алексей Чесноков, руководитель штаба наблюдения и доцент Алтайского филиала РАНХиГС, отметил, что камеры на участках работали круглосуточно. Засвидетельствовать это также пригласили представителей партий.

“Ночью избирателей на участках нет, и есть заблуждение, что ящики для голосования остаются без защиты. Но это не так”, — добавил он.

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень.

В остальном — спокойно

На каждом участке, даже в отдаленных селах, работали наблюдатели. От Общественной палаты края их было почти 2 тыс. В два раза больше было представителей от партий и Общественной палаты РФ.

“Если возникал какой-то инцидент, мы сразу обращались к наблюдателям на участках за разъяснением. Но стоит отметить, что в этом году поводов для рассмотрения у нас было в 15 раз меньше, чем в 2021 году, когда проходили выборы депутатов в Заксобрание и в Госдуму”, — говорит Алексей Чесноков.

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень.

На прошедших выборах члены ЦОН выявили 40 нарушений. Из них 22 — незаконная агитация в соцсетях. По словам Чеснокова, граждане не всегда понимали, что сделали что-то незаконное. Поэтому сначала с ними связывались и просили удалить пост. В этом случае материалы в правоохранительные органы не передавались. А между тем ответственность для физлиц за такое нарушение — штраф 20 тыс. рублей.

Также в первый день голосования поступило сообщение, что на одном из сельских участков мог быть вброс бюллетеней. Онлайн-видеонаблюдения там не было, только велась видеозапись. Но ЦОН связался с наблюдателем, причем от оппозиционной партии, и получил опровержение — ничего подобного на участке не происходило.

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень.

Были и незначительные инциденты, которые не влияли на результаты выборов. Так, в последний день голосования на одном из участков произошел конфликт, и жительница Барнаула пыталась порвать книгу списка избирателей. Ей это не удалось. С ситуацией сейчас разбирается полиция.

От граждан также поступали вопросы: на горячую линию штаба пришло более 400 сообщений. В основном люди путали свой избирательный участок после переезда и отказывались писать заявление на голосование по месту нахождения.

В остальном же, отметил Алексей Чесноков, выборы прошли спокойно.

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Взято отсюда

18.03.2024