Цены на взлет. В близком к барнаульскому аэропорту ЖК начали продавать квартиры – и снова дорого

В стороне от аэропорта притаился адрес – ул. Просторная, 390. Там уже ведут строительство жилого комплекса с подходящим месту названием «Широта». Подробнее о том, что он может предложить, узнал altapress.ru.

Проект домов на ул. Просторная, 390.

Комплекс будет представлять собой два десятиэтажных корпуса, стоящих перпендикулярно. То есть вид из окон будет открываться на двор или улицу, а не чужую кухню.

Его разработал «Алтайгражданпроект» для «СибКомИнвеста». Архитекторы спроектировали небольшие квартиры площадью от 22 до 71 кв. м. В одном из корпусов жилье будет и на первом этаже.

В домах есть кладовые на цокольном этаже, а также зона для мойки лап в колясочной.

Проект домов на ул. Просторная, 390.

Проект домов на ул. Просторная, 390.

Проект домов на ул. Просторная, 390.

Проект домов на ул. Просторная, 390.

Проект домов на ул. Просторная, 390.

Среди главных достоинств ЖК выделяют то, что он кирпичный. То есть подчеркивают его шумоизоляционные свойства.

Фасады домов выполнят в теплом мокро-песочном оттенке с вкраплениями темных элементов и вертикальными светло-серыми полосами. В квартирах будут французские балконы, лоджии и балконы с увеличенным панорамным остеклением.

Проектировщики вынесли все 235 парковочных места к периметру участка, а дворы корпусов объединили в единый комплекс площадок для отдыха, игр и физкультуры. А еще будет место для локальных встреч, где можно, например, установить новогоднюю елку.

Территория двора должна получиться большой и полностью пешеходной. Предполагается, что жители ЖК будут хранить автомобили в многоуровневом гараже неподалеку.

Проект домов на ул. Просторная, 390.

454 квартиры;

19,5 тыс. кв. м — площадь участка;

15,6 тыс. кв. м – площадь благоустроенной территории;

784 человек — расчетная численность населения.

Что предлагают

Итак, площадь жилых помещений достигает 71 кв. м. Всего 454 квартир в двух корпусах и 66 вариантов планировок.

Стоимость студий в 28,3 кв. стартует от 3,7 млн рублей. Примерно за ту же цену, но в чуть меньших объемах (24 кв. м) можно купить квартиру в «Родных берегах» с видом на Обь.

Зато евродвушки здесь от 4,8 млн рублей (41,8 кв. м).

Самое роскошное предложение – четырехкомнатная квартира в евроформате на десятом этаже. Ее площадь – 78,1 кв. м.

Выдача ключей квартир первого корпуса назначена на июль 2026 года, а второго – на апрель 2027-го.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

18.01.2024