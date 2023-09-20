Чем опасен новый вариант коронавируса «пирола» - ГОРНЯК22

Специалисты Роспотребнадзора предупредили об очередном варианте коронавируса.

Он получил название «пирола» и является еще одной версией омикрона, сообщают «РИА Новости» .

По сравнению с привычным омикроном, новая форма имеет ряд дополнительных мутаций. В частности, «пирола» более заразный. При этом, как показывают исследования, проведенные в Китае и Швеции, стать «вторым пришествием омикрона» ему вряд ли удастся. Он не настолько способен уходить от иммунной защиты.

Если примерно два года назад произошел резкий всплеск заболеваемости, то сейчас это не наблюдается. Иммунолог Николай Крючков считает, что если вспышка и будет в осенне-зимний период, то по масштабности уступит омикрон-волнам. В России уже сформировалась хорошая иммунная прослойка, и у коронавируса просто нет возможности так распространяться, как он это делал в свое время.

Кроме того, в стране существуют тесты для выявления нового варианта коронавируса, а также препараты для эффективного лечения.

Порядка 14 тысяч медиков Алтайского края получают специальные выплаты