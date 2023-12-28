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Через ноль: какой будет погода в Алтайском крае с 30 сентября по 2 октября

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Через ноль: какой будет погода в Алтайском крае с 30 сентября по 2 октября

В конце рабочей недели и на выходных в Алтайском крае будет холодно и пасмурно

В Алтайском крае окончательно устанавливается по-настоящему осенняя погода – с холодом и сыростью.

30 сентября, пятница

Синоптики обещают, что 30 сентября, в пятницу, температура утром может опуститься до -5 градусов, однако к обеду и вечеру возможен переход через ноль – до +2 градусов тепла. При этом день будет пасмурный, а к вечеру возможен слабый дождь. Ветер будет средний, до 11 метров в секунду.

1 октября, суббота

В ночь на субботу возможны осадки – дождь или мокрый снег. Температура утром будет около от +2 градусов до +1 градуса, а к обеду поднимется до +3 градусов тепла. Такой же температура будет и вечером. Осадков не ожидается, но небо будет затянуто – день обещают пасмурным.

2 октября, воскресенье

Утром в воскресенье синоптики обещают солнце, при этом ясно будет на фоне похолодания – до -4 градусов утром. Зато к обеду температура может подняться до +5 градусом тепла, и опуститься к 0 вечером. Ветра не ожидается.

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Взято отсюда

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