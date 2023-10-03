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Что обязательно нужно съесть на Пчелиную девятину. Народные приметы на 2 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Unsplash.com

Мед считался лекарством от многих болезней. Его каждое утро ели натощак в течение девяти дней, пока длилась “пчелиная девятина”

В народно-христианском календаре у 2 октября много названий: Трофим и Зосима, Пчелиная девятина, Трофимов день, Лакомый стол. Рассказываем о приметах и поверьях, связанных с этой датой.

Что нужно сделать 2 октября

Во время Пчелиной девятины советовали натощак съедать немного мёда и запивать его теплой водой. Это считалось целительным средством от всех болезней.

В течение девяти дней, начиная со 2 октября, предки готовили ульи к зиме.

Ульи в погреб ставь, праздник мёда правь“, – говорили крестьяне.

Народные приметы на 2 октября

  • Южный ветер – к хорошему урожаю озимых в следующем году.
  • Если 2 октября листья опадают с деревьев, то пора ставить ульи в пасеки, замечали предки.
  • Если пчелы залепляют отверстия в улье, зима будет холодной и снежной

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