Что такое болезнь Альцгеймера и каковы её симптомы - ГОРНЯК22

С 18 по 24 сентября в Алтайском крае проходит неделя популяризации здорового старения. Она приурочена к Всемирному дню борьбы с болезнью Альцгеймера 21 сентября.

Заведующая Алтайским краевым гериатрическим центром Наталья Целюк рассказала о том, что представляет собой это заболевание.

Что такое болезнь Альцгеймера?

Это заболевание головное мозга, которое чаще всего возникает после 50 лет. Оно характеризуется снижением интеллекта, нарушением памяти и изменением личности.

Причины его возникновения неизвестны. Как правило, связывают с разрушением большого количества нервных клеток, недостаточностью веществ, необходимых для передачи нервных импульсов, наследственностью, отравлением токсичными металлами, травмой головы, опухолью мозга, гипотиреозом.

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции и составляет 50-75 % всех случаев. В Алтайском крае за 8 месяцев 2023 года выявлено 70 пациентов.

Почему важно рано распознать болезнь?

Ранний диагноз помогает ухаживающим за больным лучше подготовиться к проблемам, связанным с болезнью, информирует о том, что можно ожидать от больного. Диагноз является первым шагом на пути подготовки к будущему.

Диагноз ставится за счет составления истории развития болезни со слов близкого родственника или друга, а также посредством обследования физического состояния и состояния психики пациента.

Болезнь Альцгеймера относится к медленно, но неуклонно прогрессирующему заболеванию. На начальных стадиях патологического процесса нарушается память на текущие события, при этом долговременная память сохранна, имеют место нарушения ориентировки в малознакомой местности, а также наблюдаются расстройства тревожно-депрессивного спектра, внимания и другие когнитивные функции, которые по мере развития патологии постепенно угасают и приводят к инвалидности. В первую очередь страдает психическая сфера. Поздние стадии болезни приводят к нарушению двигательной функции. У пациентов страдает координация движений, появляется слабость в конечностях, что вызывает нарушение походки. Больные теряют способность к самостоятельному передвижению.

Тяжелое течение болезни Альцгеймера характеризуется грубыми когнитивными расстройствами, отсутствием речи, апатией, нарушениями ходьбы и контроля за тазовыми функциями.

Возможно ли лечение?

В настоящее время болезнь Альцгеймера неизлечима. Но существует множество способов облегчить жизнь, как больному, так и тем, кто ухаживает за ним.

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