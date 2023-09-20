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Что за опасный вирус Нипах нашли в Индии и правда ли, что от него нет вакцины - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Что за опасный вирус Нипах нашли в Индии и правда ли, что от него нет вакцины

ГОРНЯК2201 mins

Фото: pixabay.com

Вирус Нипах уже не в первый раз регистрируют в Индии. Так, вспышка вируса до этого произошла в 2021 году, когда от инфекции скончался 12-летний мальчик

В Индии случилась вспышка заболевания, которое вызвал вирус Нипах, сообщают “Известия” со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным источника, случаи инфицирования выявили в городе Кожикоде в штате Керала. В настоящее время известно о двух летальных исходах, которые вызвал недуг. Местное население призвали носить маски и избегать общественных мест.

В Кералу отправили группу экспертов, чтобы проанализировать ситуацию и помочь правительству штата в борьбе с вирусной инфекцией Нипах“, – заявил глава минздрава Индии Мансукх Мандавия.

При этом уже сейчас врачи уверены, что новая эпидемия миру не грозит, поскольку инфекция распространяется медленно, хотя и имеет высокую летальность до 70%.

Вирус Нипах – это вид вирусов, вызывающих тяжелую болезнь, для которой характерны проявления респираторных инфекций или воспаление мозга. В последнем случае это может привести к коме и летальному исходу.

Недуг распространяется воздушно-капельным путем, при контакте или через зараженную еду. Заболевание может передаваться животного к человеку, а также от человека к человеку.

Впервые этот вирус зафиксировали в 1998 году в Малайзии. Вспышка заболевания случилась среди фермеров-свиноводов, живущих на реке Нипах, от которого инфекция и получила свое название. Вакцину от недуга еще не разработали.

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