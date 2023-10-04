Cовместное мероприятие со студентами Барнаульского базового медицинского колледжа

27 сентября в общежитии №1 прошло совместное мероприятие со студентами Барнаульского базового медицинского колледжа «Международный день контрацепции. Последствия абортов». Всемирный день контрацепции – это международная информационно-просветительная компания, нацеленная на снижение высокого уровня незапланированных беременностей. Какой бы опытный врач его не производил, аборт всегда приведет к осложнениям (воспалительные заболевания, удаление матки, бесплодие). Аборт – это не только физическая, но и психоэмоциональная травма. Контрацепция решает сразу несколько задач: снижение уровня незапланированной беременности (в том числе подростковой), снижение числа абортов, а также профилактика социального сиротства. В России 42% беременностей — незапланированные, и по абортам наша страна давно в лидерах. Предотвратить нежелательную беременность помогают современные методы контрацепции. Помните — только врач поможет подобрать оптимальный для Вас метод контрацепции. Высокая осведомленность населения о способах и методах контрацепции даст возможность людям самостоятельно принимать осознанное решение по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и избежать внеплановых беременностей, а девушкам (прежде всего несовершеннолетним) не придется прибегать к абортам, ибо это может отнять у них возможность иметь детей в будущем. Все эти темы грамотно, доступно и просто рассказали нашим ребятам студенты медколледжа под руководством заведующей отделением по специальности «Лечебное дело» Гусляковой Татьяны Александровны и заведующей по специальности «Акушерское дело» Альшанской Марины Анатольевны. Будущие медики проводили конкурсы, отвечали на многие интересующие вопросы, которые касались не только девушек, но и юношей. Мероприятие прошло в доверительной атмосфере. Наши ребята поблагодарили гостей за интересное и полезное мероприятие и пожелали вновь встретиться в уютном зале общежития еще не раз. Ведь интересных тем – немало! Шумигина Т.Н., воспитатель общежития №1 КГБПОУ «ААГ»

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