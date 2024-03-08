“Цветы для автоледи”: сотрудники ГИБДД подарили женщинам тюльпаны, билеты в цирк

Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края поздравили женщин с Международным женским днем 8 Марта.

Цветы для автоледи.

Участницам дорожного движения были вручены билеты в цирк, подарочные сертификаты, автомобильные аксессуары, и конечно же цветы и открытки, говорится в сообщении пресс-центра краевого главка МВД.

Во время вручения подарков сотрудники ГИБДД также попросили соблюдать правила дорожного движения.

Также губернатор Алтайского края поздравил жительниц региона с 8 марта.

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Взято отсюда

08.03.2024