Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

День 673-й. Самое важное к утру 29 декабря

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

День 673-й. Самое важное к утру 29 декабря

Главные новости. Хроника.

Главные новости

  • Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил президенту Владимиру Путину об увеличении производства вооружения. Производство боеприпасов для стрелкового оружия, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ствольной артиллерии нарастили в 50 раз, танков — в семь раз, бронемашин — в 5,5 раза. Господин Чемезов назвал увеличение глобальным.

  • У Путина 346 доверенных лиц, но список может вырасти до 600. Центризбирком зарегистрировал список доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента РФ. В списке из 346 человек, с которым ознакомился «Ъ»,— фигуристка Татьяна Навка, певец Ярослав Дронов (Shaman), тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, актер Сергей Безруков, режиссер Никита Михалков, певица Лариса Долина, дирижер Юрий Башмет, главред RT Маргарита Симоньян, артист балета Николай Цискаридзе и другие.

  • МАГАТЭ сообщило об успешных проверках по соблюдению ядерных гарантий на Украине. В течение года эксперты агентства лично контролировали ситуацию в этой сфере, несмотря на вооруженный конфликт, сообщили в пресс-службе организации.

День 673-й. Самое важное к утру 29 декабря

Владимир Путин.

Одной строкой

Доллар — 89,36 рублей. Евро — 99,62 рублей.

Владимиру Путину собирают подписи и определяют представителей.

«Коммунисты России» выдвинули на президентские выборы председателя Малинковича.

ЦИК разрешил Надеждину начать сбор подписей для участия в выборах.

МО РФ: отличившимся на артемовском направлении костромским десантникам вручили госнаграды.

В ФРГ допустили, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине без Венгрии.

Спикер Рады попытался оправдать законопроект о мобилизации ложным утверждением об Израиле.

Нижегородские власти и команда Прилепина организовали предновогодние концерты в зоне СВО.

Член делегации Киева признал, что РФ и Украина были близки к миру весной 2022 года.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
29.12.2023

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле открыли новогодние елки и снежные городки на пяти площадках

30.12.2023

 Новости Алтай

Градостроительный совет одобрил проект административного здания в исторической части Барнаула

30.12.2023

 Образование

В Барнауле начала расти заболеваемость ОРВИ

30.12.2023

 Образование

Новогодние городки открывают во всех районах Барнаула. Во сколько зажгут главную елку на площади Сахарова

30.12.2023

 Новости Алтай

Циклон с юга Урала 29 декабря двинется на север

30.12.2023

 Новости Алтай

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

30.12.2023

 Новости Алтай

Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

30.12.2023

 Новости Алтай

Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

30.12.2023

 Новости Алтай

Вечерний выпуск новостей за 29 декабря 2023 года

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix