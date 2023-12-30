День 674-й. Самое важное к утру 30 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.

Главные новости

Над Белгородской областью сбиты 13 реактивных снарядов, один погиб, четверо ранены.

Над Брянской областью сбиты еще шесть беспилотников.

Польские военные сообщили. что воздушное пространство страны нарушил неопознанный объект. С момента пересечения границы до исчезновения сигнала он наблюдался радарами системы ПВО страны.

РФ отказалась давать пояснения по ракетному инциденту в Польше до получения доказательств.

Армия РФ, вооруженные силы РФ, военный самолет, ВВС России.

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Доллар — 89,69 рублей. Евро — 99,19 рублей.

На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей, есть погибший и раненый

Байден заявил о риске втягивания США в российско-украинский конфликт

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Взято отсюда

30.12.2023