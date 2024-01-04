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День 679-й. Самое важное к утру 4 января

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Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

День 679-й. Самое важное к утру 4 января

Главные новости. Хроника.

Главные новости

  • Минобороны сообщило об обмене 248 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории «в результате сложного переговорного процесса». Посредником выступили ОАЭ. Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными. По словам президента Украины, с российской стороны вернули более 200 гражданских и военных, хотя обмен происходил по формуле “173 на 173”.
  • В Железногорском районе Курской области 17 многоквартирных домов отключены от отопления и света после обстрела ВСУ. Жители остались без важных систем жизнеобеспечения как минимум на полдня. После их подключили от резервного источника питания, запустили котельные, написал губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
  • 70 пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря остаются в больницах, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. 25 из них проходят лечение в федеральных клиниках. Также под обстрел попала окраина села Глотово Грайворонского городского округа. Пострадавших нет.
  • В результате схода боеприпаса с самолета ВКС России в Петропавловке Воронежской области пострадали четыре человека, сообщил губернатор. По словам Александра Гусева, они обратились за медицинской помощью с легкими травмами. Более 100 домов оказались повреждены.

День 679-й. Самое важное к утру 4 января

Армия. Мобилизация.

Одной строкой

Губернатор Севастополя сообщил о сбитой ночью 3 января над акваторией города ракете. По словам Михаила Развожаева, повреждений не зафиксировано.

Мобороны отчиталось об уинничтожении 12 ракет над Белгородской областью: шести ракет ТРК «Точка-У» и шести ракет РСЗО «Ольха».

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Россию и Украину к деэскалации после гибели десятков гражданских лиц в обеих странах из-за обстрелов в последние дни.

В частном секторе Белгорода обнаружены еще два неразорвавшихся снарядах, сообщил мэр города Валентин Демидов. Один из них взрывотехники Росгвардии и Минобороны обезвредили на месте.

Евросоюз ввел санкции против АЛРОСА и ее гендиректора Павла Маринычева, следует из пресс-релиза Совета ЕС в дополнение к запрету импорта российских алмазов из 12-го пакета.

На первых торгах в 2024 году курс евро на Мосбирже превысил 100 руб./€, доллар дороже 91,5 руб.

Следственный комитет России возбудил дело по статье о фейках против российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) против главы казахской общины в Москве Полата Джамалова, передает ТАСС.

В Киеве из-за обстрела 2 января повреждены производственные мощности и склады фабрики обмундирования для ВСУ М-ТАС.

В Белгородской области попало под обстрел село Замостье Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, выбиты окна в магазине.

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе.

В Белгороде эвакуировали около 600 человек после обнаружения неразорвавшегося боеприпаса на ул. Красноармейской. снаряда.

В зоне СВО погиб экс-начальник полиции Екатеринбурга, осужденный за взятку, рассказала изданию «Ъ-Урал» его адвокат Ольга Кезик.

Украина вышла из соглашения СНГ о межгосударственной системе документальной шифровальной связи, сообщил в своем Telegram-канале представитель кабмина в Раде Тарас Мельничук.

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Взято отсюда
04.01.2024

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