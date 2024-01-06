Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

День 681-й. Самое важное к утру 6 января

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

День 681-й. Самое важное к утру 6 января

Главные новости. Хроника.

Главные новости

  • ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны РФ. Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

  • Изменения в мобилизации на Украине коснутся мужчин за границей. Зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев не уточнил, как именно изменения затронут эту категорию граждан.

  • В Белгороде и ряде других городов и районов Белгородской области, пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины, школьные каникулы решено продлить до 19 января. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, такое решение областные власти приняли на внеочередном заседании оперативного штаба.

День 681-й. Самое важное к утру 6 января

Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Одной строкой

Доллар — 91,35 рублей. Евро — 100,04 рублей.

Источник сообщил, что РФ запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине.

Изменения в мобилизации на Украине коснутся мужчин за границей.

В Севастополе эвакуируют 99 человек для вывоза ракеты, упавшей в реку.

По запросу украинской стороны 10 января пройдет заседание Совета НАТО—Украина.

Кулеба заявил, что у Украины нет плана Б на случай сокращения помощи Запада.

Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Украине ракет большой дальности.

Эрдоган в разговоре с Зеленским предложил посредничество для урегулирования.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
06.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

В Подольске стабилизировали работу котельной

06.01.2024

 Новости

Внук Никиты Хрущева умер в Москве

06.01.2024

 Новости

Пассажир самолета ударил попутчицу кулаком, назвал себя дьяволом и сорвал рейс

06.01.2024

 Новости

Делом облитого кипятком гостя вечеринки заинтересовался Бастрыкин

06.01.2024

 Новости

Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям. Что значат бои за этот населенный пункт?

06.01.2024

 Здоровье

Барнаульцам рассказали, как будет ходить транспорт в Рождественскую ночь

06.01.2024

 Здоровье

День 681-й. Самое важное к утру 6 января

06.01.2024

 Здоровье

В барнаульском парке прошла милая беличья свадьба

06.01.2024

 Новости Алтай

Профилактические рейды по пожарной безопасности в новогодние каникулы продолжаются

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix