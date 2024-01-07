День 682-й. Самое важное к утру 6 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.
Главные новости. Хроника.
Главные новости
- В России прошли рождественские службы. Патриарх Кирилл возглавил рождественскую литургию в храме Христа Спасителя, где ранее была установлена икона «Троица» Андрея Рублева.
- Президент Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа в резиденции Ново-Огарево вместе с семьями Героев России, погибших в ходе военной операции. Он также провел встречу с родственниками погибших, на которой пообещал обсудить с министром обороны Сергеем Шойгу озвученные проблемы.
- Шарль Мишель досрочно уйдет с поста главы Евросовета. Он намерен принять участие в выборах в Европарламент.
Армия. Мобилизация.
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Доллар – 90,95 рублей. Евро – 99,63 рубля;
Минобороны: над Черным морем сбиты шесть украинских ракет «Нептун»;
Дефицит бюджета Минобороны Украины составляет $11 млрд;
NYT: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot;
В Белгороде отменили ночные литургии на Рождество;
Зеленский призвал союзников передать замороженные российские активы Украине;
Дания отложила на полгода отправку истребителей F-16 на Украину;
ET: Индия расследует данные о поставках индийских снарядов Украине;
Кулеба словами «не кипишуйте» отреагировал на заявление США о поддержке Киева.
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Взято отсюда
07.01.2024