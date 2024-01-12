День 687-й. Самое важное к утру 12 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

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Белый дом пообещал добиться подотчетности оружия на Украине. Согласно оценкам генерального инспектора Пентагона, по состоянию на июнь 2023 года не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования, предназначенного Киеву, на сумму более $1 млрд.

Экс-аналитик Пентагона назвала срыв мира по Украине преступлением. Карен Квятковски добавила, что США “потеряет многое”, когда мирное урегулирование на Украине будет достигнуто, потому что “Россия уже не та, что была раньше” и “в военном плане находится в намного лучшей форме”.