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День 687-й. Самое важное к утру 12 января

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Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

День 687-й. Самое важное к утру 12 января

Главные новости. Хроника.

Главные новости

  • Белый дом пообещал добиться подотчетности оружия на Украине. Согласно оценкам генерального инспектора Пентагона, по состоянию на июнь 2023 года не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования, предназначенного Киеву, на сумму более $1 млрд.

  • Экс-аналитик Пентагона назвала срыв мира по Украине преступлением. Карен Квятковски добавила, что США “потеряет многое”, когда мирное урегулирование на Украине будет достигнуто, потому что “Россия уже не та, что была раньше” и “в военном плане находится в намного лучшей форме”.

  • Пентагон не смог проконтролировать поставки всего предназначенного Киеву оружия. Инспекция, о которой ведомство отчиталось в докладе, коснулась лишь небольшой части оборудования, переданного США Украине, на общую сумму $1,69 млрд.

День 687-й. Самое важное к утру 12 января

Пистолет, оружие.

Одной строкой

Доллар — 88,59 рублей. Евро — 97,16 рублей.

Почти четверть бюджета президентской кампании ЦИК потратит на обход избирателей.

Союзника КПРФ Сергея Удальцова заподозрили в оправдании терроризма.

МО РФ заявило об уничтожении минометной позиции ВСУ в зоне дельты Днепра.

Постпред КНДР при ООН: ситуация на Украине является порождением политики США.

Эксперт заявил, что конфликт на Украине завершится декларацией нейтралитета Киева.

ЦКБР объявил о создании базы данных трофейных украинских дронов.

У самоходки “Мста-С” по опыту применения в СВО усилят защиту башни.

Пентагон: у США нет свидетельств о незаконном перенаправлении их оружия Украиной.

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Взято отсюда
12.01.2024

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