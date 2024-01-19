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День 694-й. Самое важное к утру 19 января

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Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

День 694-й. Самое важное к утру 19 января

Главные новости. Хроника.

Главные новости

  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает, что США согласуют выделение нового пакета помощи Киеву «в любой день». По его словам, Вашингтон заверил украинские власти, что те получат помощь, но точные сроки зависят от одобрения этого вопроса Конгрессом США.
  • Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на нехватку боеприпасов у Украины. Он заявил, что в последнее время ВСУ испытывает «безумное давление с российской стороны».
  • Посол Франции в Москве Пьер Леви вызван в МИД РФ. Представитель ведомства Мария Захарова сообщила ТАСС, что это связано с находившимися в пункте временной дислокации в Харькове французами, по которым нанесли удар российские военные.

День 694-й. Самое важное к утру 19 января

Армия.

Одной строкой

Доллар — 89,43 рублей. Евро — 97,36 рублей.

«РИА Новости»: Росгвардия не считает возможной охрану школ близ проведения СВО.

Глава СНБО признал невозможной мобилизацию украинцев, живущих за границей.

Европарламент призвал ЕС выполнить свои обязательства перед Украиной.

Лавров: Путин ни разу не угрожал ядерной бомбой, в отличие от Запада.

Лавров назвал «очищение российского общества» позитивным воздействием СВО.

Нефтяной терминал Петербурга подтвердил, что был целью атаки украинских БПЛА.

Сенатор США Шумер оценил в 50% шансы на достижение соглашения о помощи Киеву.

Байден: отсутствие в Конгрессе сделки по Украине угрожает США, НАТО и миру.

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Взято отсюда
19.01.2024

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