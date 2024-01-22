День 697-й. Самое важное к утру 22 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.

Главные новости

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва запросила на 22 января экстренное заседание Совбеза организации в связи с ударом вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Донецке, в результате которого, по последним данным, погибли 25 человек. В российском Министерстве иностранных дел призвали «все ответственные правительства и профильные международные структуры» выступить с «решительным осуждением» этого обстрела.

заявил, что Москва запросила на 22 января экстренное заседание Совбеза организации в связи с ударом вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Донецке, в результате которого, по последним данным, погибли 25 человек. В российском Министерстве иностранных дел призвали «все ответственные правительства и профильные международные структуры» выступить с «решительным осуждением» этого обстрела. Министр обороны Сергей Шойгу считает, что наступление Вооруженных сил Украины удалось остановить в первую очередь благодаря инженерным заграждениям. Он сказал об этом в поздравлении с Днем инженерных войск.

считает, что наступление Вооруженных сил Украины удалось остановить в первую очередь благодаря инженерным заграждениям. Он сказал об этом в поздравлении с Днем инженерных войск. Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила запрет на культурное сотрудничество с Россией и Белоруссией, введенное экс-главой ведомства Натальей Милановой в марте 2022 года. Как сообщила газета Pravda со ссылкой на документ, он датируется 12 января, прежнее распоряжение не действует с 15 января.

Деньги.

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Доллар — 89,43 рублей. Евро — 97,55 рублей.

Гутерриш: украинские беженцы имеют право на защиту в любой стране.

The Telegraph: Украина строит «линию Суровикина» для отражения наступления.

Президент Швейцарии «ищет контакт» с РФ для мирной конференции по конфликту с Украиной.

США и Украина провели первую совместную инспекцию переданного оружия.

Премьер Словакии Фицо пообещал заблокировать вступление Украины в НАТО.

Словакия не получила компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29.

Ермак: с учетом возможностей контрнаступление ВСУ было вполне успешным.

МАГАТЭ вновь заявило о минах по периметру ЗАЭС.

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Взято отсюда

22.01.2024