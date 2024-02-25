День 731-й. Самое важное к утру 25 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

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Главные новости

Лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) подготовили коллективное заявление по итогу переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским по случаю второй годовщины боевых действий. Объединение пообещало принять меры для снижения доходов России, в том числе от торговли энергоресурсами, а также ввести санкции против третьих стран, которые материально поддерживают РФ.

по случаю второй годовщины боевых действий. Объединение пообещало принять меры для снижения доходов России, в том числе от торговли энергоресурсами, а также ввести санкции против третьих стран, которые материально поддерживают РФ. Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало отчет о ситуации на Украине по случаю второй годовщины боевых действий. По данным УВКПЧ, c 24 февраля 2022 года на Украине погибли как минимум 10 582 мирных жителя, еще 19 875 были ранены.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что до присоединения к России регион выселил «большое количество семей». Причиной стало их «другое убеждение»: отказ поддерживать специальную военную операцию (СВО) и оскорбление президента Владимира Путина и российской госсимволики.

Мобилизация. Армия.

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Доллар — 93,06 рублей. Евро — 100,84 рублей.

Бербок: в Германии до сих пор обсуждают поставку Украине дальнобойных ракет.

Нуланд: деньги на помощь Киеву в основном тратятся в США на производство оружия.

Хакеры показали пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала «Прямой».

ООН: каждая пятая украинская семья испытывает нехватку продовольствия.

Украина и Канада подписали соглашение в сфере безопасности.

Украина и Италия подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

ВЦИОМ: две трети россиян считают СВО успешной для России.

Мэр Лондона разрешил передавать Украине подлежащие утилизации автомобили.

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Взято отсюда

25.02.2024