День 738-й. Самое важное к утру 3 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.
Главные новости. Хроника.
Главные новости
Галузин и Ли Хуэй отметили, что обсуждение урегулирования на Украине невозможно без РФ. Замглавы МИД РФ и спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии подчеркнули, что продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к Москве вредят перспективам улаживания конфликта и не могут служить его основой.
Премьер Италии признала юридические сложности в случае использования фондов РФ для Украины. При этом Джорджа Мелони отметила, что такое решение было бы честным “с философской точки зрения”.
Спецпредставитель КНР посетит Москву в рамках своего турне по урегулированию на Украине. Ожидается, что Ли Хуэй, помимо России, приедет в штаб-квартиру ЕС и несколько стран Европы.
Мобилизация. Армия.
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Доллар — 91,33, евро — 98,72.
WSJ: перехваченная беседа немецких военных может осложнить отношения ФРГ и НАТО.
Обозреватель итальянской газеты уличил Зеленского в попытке навязывания цензуры.
В Минобороны РФ рассказали, как ефрейтор в одиночку заставил отступить группу ВСУ.
В ДНР выдали более 5 тыс. удостоверений ветерана боевых действий.
FAZ: позиция Шольца по вопросу поставок Киеву ракет Taurus не изменилась.
В Париже прошла манифестация против отправки западных войск на Украину.
Беглов связался с командованием ЛВО в связи с инцидентом над Финским заливом.
Зеленский заявил, что дал главкому ВСУ карт-бланш на смену военачальников.
Рогов сообщил об обстреле Энергодара со стороны ВСУ неуправляемыми снарядами.
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Взято отсюда
03.03.2024