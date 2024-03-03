реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

День 738-й. Самое важное к утру 3 марта

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

День 738-й. Самое важное к утру 3 марта

Главные новости. Хроника.

Главные новости

  • Галузин и Ли Хуэй отметили, что обсуждение урегулирования на Украине невозможно без РФ. Замглавы МИД РФ и спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии подчеркнули, что продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к Москве вредят перспективам улаживания конфликта и не могут служить его основой.

  • Премьер Италии признала юридические сложности в случае использования фондов РФ для Украины. При этом Джорджа Мелони отметила, что такое решение было бы честным “с философской точки зрения”.

  • Спецпредставитель КНР посетит Москву в рамках своего турне по урегулированию на Украине. Ожидается, что Ли Хуэй, помимо России, приедет в штаб-квартиру ЕС и несколько стран Европы.

День 738-й. Самое важное к утру 3 марта

Мобилизация. Армия.

Одной строкой

Доллар — 91,33, евро — 98,72.

WSJ: перехваченная беседа немецких военных может осложнить отношения ФРГ и НАТО.

Обозреватель итальянской газеты уличил Зеленского в попытке навязывания цензуры.

В Минобороны РФ рассказали, как ефрейтор в одиночку заставил отступить группу ВСУ.

В ДНР выдали более 5 тыс. удостоверений ветерана боевых действий.

FAZ: позиция Шольца по вопросу поставок Киеву ракет Taurus не изменилась.

В Париже прошла манифестация против отправки западных войск на Украину.

Беглов связался с командованием ЛВО в связи с инцидентом над Финским заливом.

Зеленский заявил, что дал главкому ВСУ карт-бланш на смену военачальников.

Рогов сообщил об обстреле Энергодара со стороны ВСУ неуправляемыми снарядами.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
03.03.2024

горняк22 телеграм

Вставай на лыжи: гонки на АБ в Бийске объединили чемпионов и любителей

Лыжники вышли на старт на “Тропе здоровья” Второй раз в…

Узнать больше
Конец эпохи дешевых кредитов? Что ждет рынок недвижимости после снижения доли льготной ипотеки

Конец эпохи дешевых кредитов? Что ждет рынок недвижимости после снижения доли льготной ипотеки

Вместе с экспертами разбираемся, как изменятся цены на новостройки и…

Узнать больше
Reuters: запрет на импорт алюминия из РФ приведет к борьбе Евросоюза и США

Reuters: запрет на импорт алюминия из РФ приведет к борьбе Евросоюза и США

Потенциальный запрет со стороны Евросоюза (ЕС) на импорт алюминия из России приведет…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp