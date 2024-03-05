День 740-й. Самое важное к утру 5 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.

Главные новости

В группировке “Восток” заявили об уничтожении группы усиления ВСУ в районе Водяного. Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев добавил, что также была пресечена попытка противника провести ротацию военнослужащих в районе Урожайного.

Трамп заявил, что во время президентства у него были хорошие отношения с Путиным . Также бывший американский президент подчеркнул, что конфликта на Украине никогда бы не было, если бы президентом страны был он.

Мэр Киева считает ошибкой отставку Залужного. Виталий Кличко отметил, что бывший главком ассоциируется у украинцев с образом “самого главного защитника”.

Белый дом в Москве

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Доллар — 91,25, евро — 99,18.

Telegraph: в Британии “очень серьезно” отнеслись к утечке переговоров офицеров Бундесвера.

Bloomberg: скандал в ФРГ возродил конфликт между Берлином и союзниками о поставках Киеву.

В МО РФ рассказали о командире штурмовой группы, захватившей опорный пункт ВСУ.

СК установит причастных к обстрелу Брянской области со стороны ВСУ.

Житель Донецка получил ранение при подрыве на мине “Лепесток”.

Бывший сотрудник Пентагона считает, что американцы могут эвакуировать Зеленского из Киева.

В Литве заявили, что присоединятся к инициативе Чехии закупать снаряды для Украины.

В Британии заявили, что закупят за рубежом артиллерийские боеприпасы для Украины.

Байден продлил на год действия санкций против РФ, введенных из-за ситуации на Украине.

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Взято отсюда

05.03.2024