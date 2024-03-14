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Пластиковые окна в Горняке

День 749-й. Самое важное к утру 14 марта

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Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

День 749-й. Самое важное к утру 14 марта

Главные новости. Хроника.

Главные новости

  • Премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время заседания парламента отказалась гарантировать депутатам Консервативной народной партии (EKRE), что войска страны не будут вмешиваться в российско-украинский конфликт.
  • Россия не будет участвовать в мирной конференции в Швейцарии, даже если получит приглашение, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. Одна из причин, по ее словам,— обсуждение на мероприятии «ультимативной» формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что посетил район вблизи активных боевых действий, где существует угроза продвижения ВС РФ. По его словам, обстановка на восточном направлении остается сложной.

День 749-й. Самое важное к утру 14 марта

Мобилизация. Армия.

Одной строкой

Доллар — 91,37 рублей. Евро — 99,99 рублей.

В Верховную раду внесли проект об УДО для подписавших контракт с ВСУ заключенных.

Шольц назвал безответственной передачу Taurus Украине без немецких наводчиков.

WSJ: Пентагон рассматривает поставку Киеву более дальнобойных ракет ATACMS.

Сальдо сообщил о высадке российских военных на правый берег Днепра.

В районе под Воронежем школы перевели на дистант после атак БПЛА.

В США заговорили о подготовке армии к конфликту с Россией в новом регионе.

Москалькова попросит ООН защитить права российских избирателей в Латвии.

Зеленский пообещал России «ответные потери» после взрывов в Кривом Роге.

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Взято отсюда
14.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
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