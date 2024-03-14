День 749-й. Самое важное к утру 14 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

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Главные новости

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время заседания парламента отказалась гарантировать депутатам Консервативной народной партии (EKRE), что войска страны не будут вмешиваться в российско-украинский конфликт.

во время заседания парламента отказалась гарантировать депутатам Консервативной народной партии (EKRE), что войска страны не будут вмешиваться в российско-украинский конфликт. Россия не будет участвовать в мирной конференции в Швейцарии, даже если получит приглашение, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова . Одна из причин, по ее словам,— обсуждение на мероприятии «ультимативной» формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

. Одна из причин, по ее словам,— обсуждение на мероприятии «ультимативной» формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что посетил район вблизи активных боевых действий, где существует угроза продвижения ВС РФ. По его словам, обстановка на восточном направлении остается сложной.

Мобилизация. Армия.

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Взято отсюда

14.03.2024