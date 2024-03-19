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День 754-й. Самое важное к утру 19 марта

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Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

День 754-й. Самое важное к утру 19 марта

Главные новости. Хроника.

Главные новости

  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Никольское число погибших при попадании снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека. Погибла практически вся семья: бабушка, мама, ее гражданский супруг и 17-летний сын. Маленькую внучку успели спасти. Девочка находится под пристальным вниманием врачей детской областной клинической больницы в реанимации под аппаратом ИВЛ. У нее закрытая черепно-мозговая травма.

  • Владимир Путин заверил, что железная дорога от Ростова через Донбасс и Запорожскую область будет восстановлена и пройдет до Севастополя.

  • Общие потери украинской армии за сутки в Минобороны оценили более чем в 1050 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, артиллерийская система М777, боевая машина РСЗО «Град», РСЗО Vampire, две САУ «Гвоздика».

  • Владимир Путин заявил, что ему не известно о планах президента Франции Эмманюэля Макрона предложить прекратить огонь на Украине на время Олимпиады, но выразил готовность «рассмотреть любые вопросы». «Но при любой ситуации будем исходить из интересов России и ситуации в зоне боевого соприкосновения», — отметил Путин.

День 754-й. Самое важное к утру 19 марта

Армия.

Доллар — 91,98 рублей; Евро — 100,24 рублей.

Главы МИД ЕС поддержали использование российских активов для Украины.

Мэрия назвала слухами сообщения о дефиците продуктов в Белгороде.

В Воронежской области сбили украинский беспилотник.

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Взято отсюда
19.03.2024

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