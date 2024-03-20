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Пластиковые окна в Горняке

День 755-й. Самое важное к утру 20 марта

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Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

День 755-й. Самое важное к утру 20 марта

Главные новости. Хроника.

Главные новости

  • Посольство РФ: США пытаются вовлечь латиноамериканские страны в передачу Киеву вооружений. В диппредставительстве отметили, что Соединенные Штаты “не могут смириться с желанием правительств континента укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Российской Федерацией”.

  • Разработчик сообщил поступлении на передовую СВО инновационных “костюмов-невидимок”. В компании HiderX пояснили, что изделие маскирует человека как в темное время от приборов, работающих в ИК-диапазоне, так и в светлое время суток от обычных средств наблюдения.

  • Посол РФ: Запад делает все, чтобы превратить Украину в антироссийское государство. По словам Анатолия Антонова, Москва уверена, что цели специальной военной операции будут достигнуты и “позволят положить конец многолетней войне киевской хунты против собственного народа”.

День 755-й. Самое важное к утру 20 марта

Армия.

Доллар — 92,65 рублей; Евро — 100,66 рублей.

МО РФ сообщило о лейтенанте, сдерживающим несколько дней со своей ротой наступление ВСУ.

Трамп заявил, что с Путиным следует вести переговоры по Украине.

Гладков объявил об ограничении въезда в шесть муниципалитетов Белгородской области.

Детсады и школы Курска при сохранении ракетной опасности будут закрыты.

СФ обсудит освобождение от наказания контрактника СВО и запрет сдачи квартир без счетчиков.

Гладков заявил о необходимости эвакуации из обстреливаемых районов Белгородской области.

В ДНР число раненых при обстрелах за день возросло до шести.

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Взято отсюда
20.03.2024

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