День объятий – 21 января. Добрые поздравления в прозе, стихах и смс

Добрый праздник День объятий отмечают по всему миру 21 января. Традиция зародилась в Австралии, и скоро ее подхватили во всех странах. Altapress.ru подготовил душевные поздравления в прозе, стихах и смс.

Объятия. Пара

Поздравления с Днем объятий в прозе

Поздравляю с Днем объятий и крепко обнимаю. Желаю всегда чувствовать себя нужным и любимым человеком. Желаю всем сердцем любить и никогда не прятать своих чувств и эмоций. Желаю нежных объятий и искренних улыбок.

Поздравляю с Днем объятий и хочу пожелать, чтобы в жизни было много поводов и причин для искренних, взаимных объятий. Пусть крепко обнимают дети и друзья, родные и знакомые, коллеги и даже любимые питомцы. И пусть с каждым объятием сердце чувствует любовь, а душа ощущает полет.

Поздравляю с самым теплым и нежным праздником! Желаю жарких объятий, добрых слов и лучезарных улыбок. Пусть рядом всегда будут родные люди, которые крепко обнимут и уберегут от всех невзгод. С днем объятий!

Любовь.

Поздравления с Днем объятий в стихах

В День объятий пожелаю

Обниматься каждый день.

Это действие простое

Может вылечить мигрень.

«Обнимашки» пусть согреют,

Отведут от вас беду,

Настроение поднимут,

Дарят радость, теплоту.

Пусть гормон повысят счастья

Вам объятия всегда,

Крепость рук родных, любимых

Не подводит никогда.

Сегодня День объятий,

Сердечно поздравляю

И крепких «обнимашек»

Вам каждый день желаю.

Пусть обнимают нежно,

По дружески и страстно,

Ведь задохнуться в ласке

Не больно и не страшно.

Сжимайте крепко-крепко

Всех тех, кто сердцу дорог,

По поводу и без,

Без всяких оговорок.

В День объятий свою нежность

И заботу прояви.

И того, кто сердцу дорог,

Крепко-крепко обними.

Пусть согреет в мире сером

В миг холодных, дерзких вьюг

Доброе прикосновение

Ласковых, любимых рук.

Любовь. Желание.

Поздравления с Днем объятий в смс

С Днем объятий поздравляю!

Крепко-крепко обнимаю.

И хочу я пожелать

Часто к сердцу прижимать

Дорогих тебе людей —

Сразу станет всем теплей.

Это лучшее лекарство

От хандры, причем бесплатно!

Поздравленья принимай,

Шире руки расставляй.

Обнимашки принимай,

В день объятий — обнимай!

Тебя я обнимаю,

Дарю свое тепло,

От всей души желаю,

Во всем чтоб повезло.

И чтоб за чаю чашкой

Печаль ушла скорей,

И много обнимашек

Согрели в этот день.

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Взято отсюда

21.01.2024