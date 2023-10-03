Дети сотрудников территориальных отделов Управления посетили лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии

Когда речь заходит о буднях специалистов Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, то, на первый взгляд, их работу сложно назвать впечатляющей или поражающей воображение. В большинстве своем это очень кропотливый и монотонный труд, требующий высокой концентрации, ответственности и внимания. Значимость специалистов службы в деле профилактики и предотвращения заболеваний, создании благополучных условий для жизни и развития, большинство начинает осознавать лишь когда непосредственно сталкивается с фактами несоблюдения санитарного законодательства или законодательства в сфере защиты прав потребителей, когда ухудшаются его условия жизни, здоровье или самочувствие.

Особенно сложно объяснить, чем занимаются специалисты Роспотребнадзора, маленьким гражданам нашей страны, даже тем, чьи родители сами трудятся в рядах сотрудников санитарной службы. Ведь недостаточно просто описать функции и задачи врачей санитарного профиля, необходимо зародить в маленьком человеке чувство гордости за своих родителей, каждый день выполняющих работу ради того, чтобы окружающие были здоровы, ели полезную и здоровую пищу, пилу чистую воду, дышали свежим воздухом, носили качественную одежду и обувь, пользовались проверенными и надежными бытовыми приборами и техникой.

Для того чтобы рассказать детям специалистов Управления о том, кем работают их мамы и папы, и в чем заключается их каждодневный труд, были организованы и проведены специальные семейные экскурсии по Центру гигиены и эпидемиологии.

Сотрудники лабораторий с радостью встретили маленьких гостей и показали им свои владения. В ходе экскурсии они подробно рассказали чем занимаются, раскрыли назначение того или иного оборудования, а также провели ряд увлекательных опытов.

Руководитель испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Петропавловском, Смоленском, Советском и Солонешенском районах», заведующая лабораторией Панина Анна Викторовна:

– В помещении лаборатории дети посмотрели виды и объем проводимых исследований, посетили микробиологическую лабораторию, в которой им продемонстрировали посевные боксы для проведения исследования воды и пищевых продуктов, показали орбитальный встряхиватель (шейкер) для равномерного распределения пробы исследуемого образца, зашли в бокс посева воды и познакомились с фильтрационной установкой, заглянули в микроскоп с биопрепаратами и в бокс биологической безопасности в помещении для паразитологических исследований.

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах», врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Коковина Любовь Ильинична:

– Наша лаборатория проводит широкий спектр исследований. Это и исследования пищевых продуктов и исследования продовольственного сырья, питьевой воды, воды водоемов, почвы и атмосферного воздуха. Ребятам продемонстрировали опыты по определению жесткости воды, познакомили с таким прибором, предназначенным для оптического измерения концентрации веществ, как спектрометр, показали работу иономера, осуществляющего замеры показателя кислотности (pH активности) водных растворов, рассказали про назначение лабораторной посуды (мерных колб, цилиндров и т.д.), а также познакомили с оборудованием, предназначенным для проведения высокоточных измерений.

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах», химик-эксперт, руководитель испытательного лабораторного центра Кисанова Наталья Павловна и заведующая микробиологической лабораторией, биолог, заместитель руководителя ИЛЦ Садыкова Сания Имангалиевна.

– Для участников экскурсии мы подготовили небольшую лекцию, посвященную видам и разновидностям бактерий, и их особенностям, а также рассказали про различные виды дифференциально-диагностических сред, используемых нами для определения микроорганизмов, обладающих избирательной биохимической активностью по отношению к определённым веществам. Кроме того, ребятам продемонстрировали устройство и принцип работы газового хромотогрофа (прибора для разделения смеси веществ на две фазы — неподвижную, твёрдую фазу или жидкость на инертном носителе и подвижную – газовую или жидкую фазу), лабораторного термостата и спектрофотометра. Провели исследование воды и её очистку на фильтровальной установке.

По итогам прошедших мероприятий все участники оставили восторженные комментарии и выразили надежду на то, что родители впредь будут чаще брать их с собой на работу.

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