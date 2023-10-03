03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

Дети сотрудников территориальных отделов Управления посетили лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Когда речь заходит о буднях специалистов Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, то, на первый взгляд, их работу сложно назвать впечатляющей или поражающей воображение. В большинстве своем это очень кропотливый и монотонный труд, требующий высокой концентрации, ответственности и внимания. Значимость специалистов службы в деле профилактики и предотвращения заболеваний, создании благополучных условий для жизни и развития, большинство начинает осознавать лишь когда непосредственно сталкивается с фактами несоблюдения санитарного законодательства или законодательства в сфере защиты прав потребителей, когда ухудшаются его условия жизни, здоровье или самочувствие.

Особенно сложно объяснить, чем занимаются специалисты Роспотребнадзора, маленьким гражданам нашей страны, даже тем, чьи родители сами трудятся в рядах сотрудников санитарной службы. Ведь недостаточно просто описать функции и задачи врачей санитарного профиля, необходимо зародить в маленьком человеке чувство гордости за своих родителей, каждый день выполняющих работу ради того, чтобы окружающие были здоровы, ели полезную и здоровую пищу, пилу чистую воду, дышали свежим воздухом, носили качественную одежду и обувь, пользовались проверенными и надежными бытовыми приборами и техникой.

Для того чтобы рассказать детям специалистов Управления о том, кем работают их мамы и папы, и в чем заключается их каждодневный труд, были организованы и проведены специальные семейные экскурсии по Центру гигиены и эпидемиологии.

Сотрудники лабораторий с радостью встретили маленьких гостей и показали им свои владения. В ходе экскурсии они подробно рассказали чем занимаются, раскрыли назначение того или иного оборудования, а также провели ряд увлекательных опытов.

Руководитель испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Петропавловском, Смоленском, Советском и Солонешенском районах», заведующая лабораторией Панина Анна Викторовна:

В помещении лаборатории дети посмотрели виды и объем проводимых исследований, посетили микробиологическую лабораторию, в которой им продемонстрировали посевные боксы для проведения исследования воды и пищевых продуктов, показали орбитальный встряхиватель (шейкер) для равномерного распределения пробы исследуемого образца, зашли в бокс посева воды и познакомились с фильтрационной установкой, заглянули в микроскоп с биопрепаратами и в бокс биологической безопасности в помещении для паразитологических исследований.

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах», врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Коковина Любовь Ильинична:

– Наша лаборатория проводит широкий спектр исследований. Это и исследования пищевых продуктов и исследования продовольственного сырья, питьевой воды, воды водоемов, почвы и атмосферного воздуха. Ребятам продемонстрировали опыты по определению жесткости воды, познакомили с таким прибором, предназначенным для оптического измерения концентрации веществ, как спектрометр, показали работу иономера, осуществляющего замеры показателя кислотности (pH активности) водных растворов, рассказали про назначение лабораторной посуды (мерных колб, цилиндров и т.д.), а также познакомили с оборудованием, предназначенным для проведения высокоточных измерений.

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах», химик-эксперт, руководитель испытательного лабораторного центра Кисанова Наталья Павловна и заведующая микробиологической лабораторией, биолог, заместитель руководителя ИЛЦ Садыкова Сания Имангалиевна.

– Для участников экскурсии мы подготовили небольшую лекцию, посвященную видам и разновидностям бактерий, и их особенностям, а также рассказали про различные виды дифференциально-диагностических сред, используемых нами для определения микроорганизмов, обладающих избирательной биохимической активностью по отношению к определённым веществам. Кроме того, ребятам продемонстрировали устройство и принцип работы газового хромотогрофа (прибора для разделения смеси веществ на две фазы — неподвижную, твёрдую фазу или жидкость на инертном носителе и подвижную – газовую или жидкую фазу), лабораторного термостата и спектрофотометра. Провели исследование воды и её очистку на фильтровальной установке.

По итогам прошедших мероприятий все участники оставили восторженные комментарии и выразили надежду на то, что родители впредь будут чаще брать их с собой на работу.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости